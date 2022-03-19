«فوكس نيوز»: الإعلام الأمريكي يتجاهل فضيحة هانتر بايدن

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، إن القنوات والشبكات الأمريكية تتجاهل نشر وقائع جديدة حول فضيحة هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تكشفت فصولها عام 2020 وما زالت تحقيقاتها مستمرة.

وأوضحت "فوكس نيوز" في تقرير لها اليوم أن فضيحة هانتر بايدن، تجنب شبكات عدة الحديث عنها مثل قوات CNN وMSNBC وABC وCBS وNBC.

وأشارت إلى أن صحيفة نيويورك تايمز نشرت الأربعاء الماضي تقريرا جديدا بشأن هانتر بايدن، لكن الشبكات والصحف الأمريكية امتنعت عن الحديث بشأنه.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الكمبيوتر كشف في 2020 عن الكمبيوتر الخاص بهانتر بايدن يحتوي على رسائل إلكترونية تكشف عن تعاملاته التجارية الخارجية، بما في ذلك الاتصالات مع أوكرانيا والصين.

وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز قصة مطولة تغوص في التحقيق المستمر الذي تجريه وزارة العدل بشأن هنتر نجل الرئيس بايدن وكيف أن هيئة المحلفين الكبرى لا تزال تجمع شهادات الشهود والسجلات المتعلقة بمعاملاته التجارية في الخارج.

كما تحققت نيويورك تايمز أيضًا من رسائل البريد الإلكتروني التي نشرتها لأول مرة صحيفة نيويورك بوست في أكتوبر 2020، قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية، والتي تورط فيها بايدن، المرشح الرئاسي آنذاك، رغم نفيه وجود علاقة له بشؤون ابنه المالية.

ومنذ مساء الأربعاء، لم يحظ تقرير نيويورك تايمز بأي اهتمام بالشبكات الخمس الكبرى في الولايات المتحدة، حيث لم تذكر ABC و CBSو NBC أي إشارة لهنتر بايدن في نشرات الأخبار الصباحية والمسائية يوم الخميس أو الجمعة، كذلك لم تخصص CNN أو MSNBC وقتًا للفضيحة المستمرة على الرغم من كونها شبكات إخبارية على مدار 24 ساعة.

الإعلام الأمريكي يتجاهل فضيحة هانتر بايدن في 2020

وفي نوفمبر الماضي، تجنبت الشبكات الخمس بالمثل تقريرًا آخر لصحيفة نيويورك تايمز زعم أن شركة استثمارية تعتبر هانتر بايدن من بين مؤسسيها ساعدت شركة صينية في شراء أحد مناجم الكوبالت الأكثر ربحًا في العالم من شركة أمريكية بينما كان والده نائب الرئيس الأمريكي وقتها باراك أوباما، ما جدد المخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل وما إذا كان الرئيس الحالي لديه أي معرفة بشأن المعاملات التجارية لابنه، وهو ما كان ينفيه سابقًا.

ووفق "فوكس نيوز" تجاهلت وسائل الإعلام القديمة بشكل جماعي التقارير الواردة من صحيفة نيويورك بوست التي سلطت الضوء على العلاقات المالية المشكوك فيها لهنتر بايدن، مشيرة إلى أنها كانت كلها مؤامرة يمينية أو أنها كانت نتاج "معلومات مضللة روسية".

وفي الأيام التي سبقت انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 التي نافس فيها بايدن خصمه دونالد ترامب، قللت شخصيات على CNN و MSNBC و CBS و NBC من فضيحة هانتر بايدن بينما تجاهلت قناة ABC News القصة تمامًا، وفقًا لفوكس نيوز، مشيرة إلى أن هذا الأمر يكشف تناقض هذه القنوات التي لم تكف عن ملاحقة ترامب والحديث عن علاقته بروسيا والرئيس فلاديمير بوتين.

هانتر بايدن يواجه تهم جنائية

ووفق التسريبات الجديدة كشفت نيويورك تايمز أن التحقيق، ضد هانتر بايدن الذي بدأ كتحقيق ضريبي في ظل إدارة أوباما، اتسع في عام 2018 ليشمل انتهاكات جنائية محتملة لقوانين الضرائب، فضلا عن اللوبي الأجنبي وقواعد غسيل الأموال وفقا لأشخاص مطلعين على التحقيق.

وأضافت الصحيفة: "المدعون العامون يواجهون عددًا من العقبات التي تحول دون توجيه تهم جنائية لهانتر، كما قال الأشخاص المطلعون على التحقيق، بما في ذلك إثبات أن نجل بايدن انتهك عمدًا قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، الذي يتطلب إطلاع وزارة العدل على ممارسة الضغط أو العلاقات العامة المساعدة نيابة عن عملاء أجانب".