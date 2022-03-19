السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 17 في حادث تصادم بطريق مصر ـ أسيوط

تصادم سيارتين تقل
تصادم سيارتين تقل عمال بالفيوم

وقع حادث مروري مروع، بطريق مصر أسيوط قبل الطريق الإقليمي، مساء اليوم السبت، وقد أسفر عن مصرع شخصين، بينما أصيب 17 آخرون فى تصادم مروع بين سيارتين محملتين بالعمال.

كانت قد تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث مروري وضحايا ومصابين بطريق مصر أسيوط قبل الطريق الإقليمى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين اصطدام سيارتين محملتين بالعمال.

تبين من التحريات أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 17 على الأقل، وجارٍ نقل الضحايا والمصابين للمستشفيات لتلقي العلاج، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

مصرع أثنين واصابة 17 آخرين اصطدام سيارتين بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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