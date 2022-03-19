السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد 2022

الكنيسة
الكنيسة

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم الأحد الموافق ٢٤ من شهر أبريل المقبل. 

قداس عيد القيامة المجيد ٢٠٢٢

ويترأس قداسة البابا تواضروس، قداس عيد القيامة المجيد للعام الجاري ٢٠٢٢، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بحي العباسية بمحافظة القاهرة. 

البابا بين القاهرة والإسكندرية 

وكان البابا قد اعتاد تقسيم الأعياد الثلاث على شعب القاهرة والإسكندرية فيرأس قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يرأس احتفالات عيد الغطاس المجيد في الإسكندرية بالكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل، ثم يرأس احتفالات عيد القيامة المجيد بكاتدرائية العباسية الكبرى للأقباط الأرثوذكس. 

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تلقي التهنئات

لم تصدر أي تصريحات أو بيانات من قبل مركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي برئاسة القمص موسي إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، تحدد إذا ما كان البابا ينتوي استقبال التهنئة بعيد القيامة المجيد 2022، في يوم العيد نفسه، كما هو معتاد، أم سيكتفي بالتهنئة عن بعد على غرار ما حدث في عيد الميلاد المجيد في يناير ٢٠٢٢.

مصدر كنسي، قال في تصريح لـ"الدستور" إن الأمر يتوقف على الحالة الصحية ومدى انتشار جائحة الكورونا وأعداد الإصابات وحالات الوفاة، إلا أن الثابت هو أن كل مصلى وزائر عليه الالتزام بالإجراءات الاحترازية واستخدام الكحول. 

الأقباط حاليا

هذا وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بالأسبوع الثالث من أسابيع الصوم الكبير، حيث تحتفل الكنيسة يوم الأحد المقبل بأحد الابن الضال، لتبدأ يوم الاثنين رابع أسابيع الصوم الكبير وهو أسبوع السامرية. 

وتستمر الكنيسة في أسابيع الصوم الكبير تباعا، فتحتفل بعد أسبوع السامرية بأسبوع المخلع ثم أسبوع المولود أعمى والدي يلقب ايضا بأسبوع التناصير ثم أسبوع الآلام الذي يختتم بعيد القيامة المجيد 2022. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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