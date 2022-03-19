محافظ مطروح يتابع تنفيذ الأعمال ومشروعات البنية التحتية (صور)

تفقد خالد شعيب محافظ مطروح، السبت مناطق شارع ١٥ وطريق الوادي وشارع التجارى والإمام مالك وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة تنفيذ الأعمال وتوصيل البنية التحتية والمرافق والوقوف على احتياجات ومطالب المواطنين لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم.

وتفقد المحافظ شارع 15 بمرسى مطروح، موجهًا بتوفير حاوية جمع قمامة والبدء في أعمال الرصف والانتهاء من وصلات الصرف المنزلية مع الانتهاء من وصلات الشبكة بعدد من الشوارع الجانبية وإنهاء أعمال تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية ووضع البلدورات للبدء فى أعمال الرصف والانتهاء خلال 20 يوماً وتوفير 6 كشافات إنارة بشارع جانبى، وكذلك مراجعة انارة كشافات طريق الوادى للتيسير على المواطنين.

كما تفقد محافظ مطروح شارع المدرسة الفنية التجارية بالكيلو 4 موجهًا بسرعة الانتهاء من وصلات الصرف الصّحي المنزلية خلال أسبوع مع زيادة طاقة العمل وتبديل الأعمدة الهوائية إلى أرضية لمسافة 700 متر بمدخل الشارع خلال أسبوعين، والتأكيد على أعمال الردم للبدء فى أعمال الرصف والانتهاء خلال شهر من رصف الشارع مع إحلال عدد من الأعمدة الهوائية بأحد الشوارع الجانبية.

وخلال تفقد محافظ مطروح أعمال توسعة ورصف شارع الإمام مالك، وجه بتوسعة مدخل دوران الشارع وتقاطعه مع مدخل الكيلو 7 وعمل ميدان، كذلك سرعة الانتهاء من مراجعة كابلات الكهرباء وتغطيتها، ومد كابل كهرباء لمحطة الصرف الصحى 7/1، والبدء منتصف هذا الأسبوع فى وضع طبقة الأسفلت ورصف الشارع.

جاء ذلك بحضوررضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق ، والمهندس ابراهيم الحفيان وكيل وزارة الاسكان ، والمهندس احمد نصر مدير جهاز مشروعات الصرف الصحى ومياة الشرب والصرف الصحى ، والمهندس محمد منصور عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والحاج باسط جعفر رئيس لجنة الانارة ، وعدد من مدير الادارات المعنية