بدء أعمال تطوير ميدان الحسين ضمن خطة القاهرة التاريخية (صور)

تابع اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال التطوير التي تجرى حاليًا بمنطقتي الحسين والأزهر ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية.

وأعلنت المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة عن بدء الأجهزة التنفيذية في أعمال تطوير ميدان الحسين التي تدخل ضمن أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

وأعلنت محافظة القاهرة عن استمرار مشروع إحياء القاهرة التاريخية المكلف بها صندوق التنمية الحضرية- رئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع محافظة القاهرة لإعادة البريق لتلك المناطق ذات المعالم الشهيرة والإرث الحضاري العريق.

وتعمل في الوقت الحالي الأجهزة التنفيذية في منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.

وتواصل اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية، برئاسة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وخالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، اجتماعاتها لمتابعة الإجراءات التى تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة.

وتعتمد الرؤية العامة للمشروع على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.