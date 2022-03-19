السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح معرض التراث والصناعات اليدوية (صور)

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال الافتتاح

افتتح إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، السبت، معرض التراث والصناعات اليدوية والمقام بحديقة العاصمة أمام مبنى الجوازات بحي غرب شبين الكوم وذلك يومى السبت والأحد الموافق 19،20 مارس 2022 ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد ربيع منسق مؤسسة حياة كريمة وحسن بدر وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية وسمير عتريس، رئيس حي غرب شبين الكوم، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة.

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وتفقد محافظ المنوفية أقسام معرض التراث والصناعات اليدوية الذي تنظمه مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية محافظ المنوفية، ويضم المعرض منتجات (الخزف، الصدف، السجاد اليدوي، الأعمال الورقية والخشبية، كروشيه، الملابس والمفروشات وغيرها من الصناعات اليدوية)، بمشاركة أكثر من 70 عارض بمنتجات مختلفة وعالية الجودة.

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ووجه المحافظ بوضع مقترح لدراسة إمكانية إقامة معرض للمشغولات اليدوية بشكل دائم، مؤكدًا تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة من خلال توفير مقرات للصناع والحرفيين لضمان التوسع في تسويق تلك المنتجات.

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وخلال تفقده للمعرض، أشاد محافظ المنوفية بجودة المنتجات المعروضة، لافتًا إلى أن المنوفية تعد إحدى المحافظات الرائدة والمتميزة في الصناعات اليدوية والتراثية، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على دعم وتفعيل المشروعات الصغيرة والمصنوعات اليدوية لخلق جيل جديد من المصنعين والعمل على توفير فرص عمل جادة للشباب والفتيات وتشجيعهم علي العمل الحر.

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وأهدى منسق عام مؤسسة حياة كريمة درع المؤسسة لمحافظ المنوفية تقديرًا لمجهوداته، كما أهدته إحدى المشاركات بالمعرض نموذج للريف المصري.

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محافظة المنوفية معرض خلال رياضة شبين الكوم الصناعات اليدوية

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وائل لطفي

البابا المصرى

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