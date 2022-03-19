المجموعة البرلمانية تبحث إيجاد حلول للملفات العربية

أكدت رئيسة الاتحاد البرلماني العربي، رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل، أهمية تكثيف جهود التحرك البرلماني العربي من أجل تجاوز العقبات وإيجاد الحلول المناسبة للملفات العربية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ144 في إندونيسيا، بمشاركة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم السبت.

وتطرق الاجتماع إلى الموضوعات والقضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها خلال مؤتمر الاتحاد وسبل توحيد وتنسيق المواقف بشأنها، وتزكية وكيل الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عبيد المطيري، ممثلًا للمجموعة العربية في لجنة صياغة البند الطارئ لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.

ووصل الغانم، والوفد المرافق له إلى بالي في إندونيسيا، أمس الجمعة، للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، والذي من المقرر أن تنطلق أعماله غدا الأحد وتستمر حتى 24 مارس الجاري.