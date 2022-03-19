السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المجموعة البرلمانية تبحث إيجاد حلول للملفات العربية

فوزية زينل
فوزية زينل

أكدت رئيسة الاتحاد البرلماني العربي، رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل، أهمية تكثيف جهود التحرك البرلماني العربي من أجل تجاوز العقبات وإيجاد الحلول المناسبة للملفات العربية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ144 في إندونيسيا، بمشاركة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم السبت.

وتطرق الاجتماع إلى الموضوعات والقضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها خلال مؤتمر الاتحاد وسبل توحيد وتنسيق المواقف بشأنها، وتزكية وكيل الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عبيد المطيري، ممثلًا للمجموعة العربية في لجنة صياغة البند الطارئ لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.

ووصل الغانم، والوفد المرافق له إلى بالي في إندونيسيا، أمس الجمعة، للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، والذي من المقرر أن تنطلق أعماله غدا الأحد وتستمر حتى 24 مارس الجاري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

«احذروا».. الأرصاد تكشف عن موجة برد شديدة بداية من الاثنين

رياح وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأحد

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

والدة المتهم بالتعدى على جاره بالسلاح فى بورسعيد: «كان بيدافع عنى»

معرض لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

محافظ البحيرة يكرم محمد الباز ويهديه درع المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من رام الله

وزيرة الداخلية الإسرائيلية: 8000 لاجئ أوكراني لا يمكنهم الحصول على جنسيتنا

إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي