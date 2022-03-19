«الشريف» يشيد بدور الطلاب المشاركين في المسح الجغرافي لإعداد مخططات مدينة الإسكندرية

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أساتذة وطلاب الفرقة الرابعة بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، المشاركين في المسح الجغرافي الخاص بإعداد المخططات التفصيلية لكافة المناطق الموجودة بمحافظة الإسكندرية وخاصة المناطق الغير مخططة تنفيذًا للمخطط الاستراتيجى لمدينة الإسكندرية 2032.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور فتحي أبو عيانة رئيس جامعة بيروت الأسبق، والدكتور أشرف عاشور رئيس القسم، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم؛ الدكتور محمود كامل محمد والدكتور جابر رفاعي.

محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في المخطط الاستراتيجي

وقدم المحافظ باسمه وباسم مواطني الإسكندرية الشكر إلى أساتذة وطلاب قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، مشيدًا بدورهم في إعداد المسح الجغرافي لإعداد المخطط الإستراتيجى لمدينة الإسكندرية 2032.

وأكد «الشريف» على التعاون المثمر بين محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية، مشيدًا بالدور المميز الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتقديم الاستشارات والخبرات العلمية للمحافظة في جميع المجالات، مؤكدًا أن جامعة الإسكندرية هي بيت الخبرة الأول لمحافظة الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في المخطط الاستراتيجي

وكان قد ودع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس، السفير الدكتور حسام الدباس قنصل عام دولة فلسطين وعميد السلك القنصلي بالإسكندرية السابق، بمناسبة انتهاء فترة عمله، مشيدًا بدوره الفعال في النهوض بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.

محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في المخطط الاستراتيجي

جاء ذلك بحضور السفير رأفت بدران قنصل عام دولة فلسطين الجديد، والسفير الدكتور صالح خطاب السعدي قنصل عام دولة ليبيا عميد السلك القنصلي بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ولفيف من السفراء القناصل الدول بالإسكندرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقدم المحافظ جزيل الشكر والتقدير إلى سفير دولة فلسطين علي دوره المتميز في توطيد العلاقات على كافة الأصعدة، وإدارته الناجحة خلال فترة تواجده في الإسكندرية. متمنياً له التوفيق في مهام عمله القادمة.

محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في المخطط الاستراتيجي

ومن جانبه؛ أعرب قنصل عام فلسطين عن مدي سعادته عن الفترة التي تواجد فيها بالإسكندرية، ممتن بجزيل الشكر إلي كرم أهل وشعب الإسكندرية. وقدم الشكر للمحافظ على دعمه وتعاونه الدائم معه في أداء وتسهيل مهام وظيفته طوال فترة إقامته بالإسكندرية.