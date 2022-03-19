حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية بالنزهة

أمرت النيابة العامة بالنزهة، اليوم السبت، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية للاتجار بها، وأرسلت المضبوطات إلى المعمل الجنائي لإعداد تقرير بها ومواصفاتها.

وكان قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على مسجل خطر بحوزته 8 قطع سلاح بالنزهة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بالاتجار فى الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة "مستأجرة".. وتم بإرشاده بمسكنه ضبط 8 فرد خرطوش– عدد من الطلقات لذات العيار- عصا عاج مفرغة من الداخل تستخدم فى إطلاق الأعيرة عن طريق المقبض.

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار، َتم اتخاذ الإجراءات القانونية.