السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية بالنزهة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالنزهة، اليوم السبت، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية للاتجار بها، وأرسلت المضبوطات إلى المعمل الجنائي لإعداد تقرير بها ومواصفاتها.

وكان قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على مسجل خطر بحوزته 8 قطع سلاح بالنزهة. 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بالاتجار فى الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة "مستأجرة".. وتم بإرشاده بمسكنه ضبط 8 فرد خرطوش– عدد من الطلقات لذات العيار- عصا عاج مفرغة من الداخل تستخدم فى إطلاق الأعيرة عن طريق المقبض.

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار، َتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة االعامة حبس أسلحة نارية المعمل الجنائي تقرير

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وائل لطفي

البابا المصرى

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