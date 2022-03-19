1273 قضية تموينية.. الداخلية تشن حملات مكبرة لضبط الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط الجرائم التموينية.

الداخلية تضبط 1273 قضية تموينية بـ132 طنا

أسفرت عن ضبط 1273 قضية تموينية متنوعة، من بينها 7 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت أكثر من 132 طنا – 10000 قطعة، 9 قضايا الاستيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات بلغت أكثر من 8 أطنان – 5000 لتر، وقضية بيع بأزيد مواد بناء بمضبوطات بلغت 5 أطنان "أسمنت") ، و(70) قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت (أكثر من 43 طنا – 1799 عبوة – 14500 قطعة – 1200 لتر – 213 إسطوانة) بإجمالي مضبوطات بلغت (أكثر من 189 طنا – 1799 عبوة – 24500 قطعة – 213 إسطوانة بوتاجاز –6200 لتر "زيت طعام – مواد بترولية") كان أبرزها ضبط (أكثر من 6 أطنان "أرز أبيض – سكر حر") دون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

الشرقية.. ضبط 6 أطنان دقيق وسكر ومكرونة وزيت

ونجحت الجهود في ضبط 6 أطنان "دقيق أبيض – سكر حر – مكرونة – زيت طعام" دون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وضبط أكثر من 5 أطنان منظفات صناعية "صابون سائل – سلفونيك" معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، وضبط أكثر من 5 أطنان "دقيق أبيض – سكر حر – مكرونة – زيت طعام" دون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

جنوب سيناء.. 5 أطنان أسمنت دون مستندات وسعر مجهول

وتمكنت الجهود من ضبط 5 أطنان أسمنت معبأة داخل شكائر دون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة المدير المسئول عن إحدى الشركات بمحافظة جنوب سيناء، وضبط أكثر من 2 طن "سكر حر – أرز أبيض – مكرونة – دقيق أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وضبط أكثر من 2 طن "سكر حر – أرز أبيض – مكرونة – زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، وضبط أكثر من 2 طن زيت طعام معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة سوهاج.

المنوفية والسويس.. ضبط 2 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر دون مستندات

وأسفرت الجهود عن ضبط 2 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية، وضبط 200 أسطوانة بوتاجاز تم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.. بحوزة (المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز) بمحافظة القاهرة، وضبط 50 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى.. بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الغربية، وضبط أكثر من 37 طن "فول – عدس – أرز – زيت – فاصوليا - مسلي") معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري.. بحوزة صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية "دون ترخيص" بمحافظة السويس.

البحيرة والدقهلية.. 20 طن مكرونة معبأة داخل شكائر وعبوات دون مستندات

وأسفرت الجهود عن ضبط أكثر من 20 طن مكرونة معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى.. بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة، وضبط أكثر من 10 طن "دقيق أبيض – مكرونة – زيت طعام" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية، وضبط أكثر من 10 طن "دقيق أبيض – سكر حر – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "دون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.

أسيوط.. ضبط 5 أطنان دقيق تم تهريبها

وتمكنت الجهود من ضبط أكثر من 3 طن "مسلى – زيت طعام" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الدقهلية، وضبط صاحب مخبز بلدى – بمحافظة أسيوط لتصرفه فى أكثر من 5 طن دقيق بلدى وبيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر له بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" – بمحافظة الدقهلية) لاستيلائه على أكثر من طن سكر تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية الذكية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعها لاستخدامه فى إنتاج السلع الغذائية.

القاهرة.. ضبط 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر

ونجحت الجهود في ضبط أكثر من 5 أطنان "مقطعات لحوم – كبدة مجمدة – زيت طعام – دقيق أبيض") دون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث "اللون والشكل" وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة، وضبط (أكثر من 53 طن "سكر حر – أرز أبيض – مكرونة – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية لاحتوائها على شوائب وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط أكثر من 29 طن "دقيق أبيض – ذرة صفراء" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لاحتوائها على شوائب وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (5 طن ملح طعام) معبأة داخل شكائر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج وتعبئة ملح الطعام) بمحافظة الغربية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن محل سوبر ماركت - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية).. لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" منتهية الصلاحية، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فضلاً عن كونها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.. وعُثر بداخل المحل على (600 كيلو جرام مقطعات لحوم جميعها مجهولة المصدر ودون مستندات).