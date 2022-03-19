السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يطلق فعاليات «أسوان العلم الأخضر» بزراعة شجرة ضمن 12 ألف شجرة

الماراثون
الماراثون

أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات المبادرة المجتمعية "أسوان العلم الأخضر"، والتى تستمر فعالياتها فى الفترة من 19 إلى 22 مارس الجارى، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (اتحضر للأخضر). 

ويأتى تنفيذها استعداداً لإستضافة مصر لقمة المناخ العالمى " كوب 27 " بشرم الشيخ خلال نوفمبر القادم، بجانب تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للارتقاء بالمحاور البيئية المختلفة، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية على أكمل وجه حيث تم فيها الإستعانة بالهوية البصرية للطابع والطراز الأسوانى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى ، والتى تنظمها الإدارة العامة لشئون البيئة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وعدد من الهيئات والمؤسسات. 

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الماراثون

وبدأت الفعاليات بقيام محافظ أسوان بزراعة شجرة رمزية ضمن 12 ألف شجرة سيتم زراعتها بجميع أنحاء المحافظة على مدار 3 شهور للإعلان عن إنطلاق المبادرة أمام حديقة “بلازا درة النيل” .

أعقبه مشاركة المحافظ القيادات التنفيذية والشبابية بواقع 75 شاب وفتاة بمختلف الأعمار السنية فى ماراثون الدراجات الذى إنطلق من أمام نادى أسوان الرياضى مروراً بكورنيش النيل وصولاً إلى مسجد النصر والعودة ، وتستكمل بحملات للتشجير وعروض بالبروجكتور للأفلام الوثائقية عن البيئة فى الشوارع والميادين والمناطق السكنية المختلفة ، مع تنظيم حملة للتشجير وزراعة الأشجار المثمرة ، بالإضافة إلى تنظيم ماراثون للدراجات ، علاوة على تقديم عروض فنية ومسرحية بالشوارع والمدارس والجامعات لتسليط الضوء على قضايا البيئة والمحافظة عليها وحمايتها. 

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الماراثون

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان،  أن أسوان تعتبر إنطلاقاً للعديد من الفعاليات والاستعدادات لقمة المناخ العالمى " كوب 27 " وخاصة أن التغيرات المناخية أصبحت أحد أهم التحديات التى يواجهها العالم ، كما أنه هنا فى أسوان تجسد ذلك واقعاً حقيقاً من خلال تداعيات موجه الطقس السيىء و السيول الأخيرة فى نوفمبر الماضى ، وتأثيرها على القرى والمناطق السكينة والطرق والزراعات وشبكات المرافق. 

كما أكد المحافظ على أهمية قضية الحفاظ على البيئة والتى تحتاج إلى تكثيف التوعية والتثقيف داخل الأندية ومراكز الشباب والمدارس والجامعة والجمعيات الأهلية ودور العبادة. 

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الماراثون

وأشار اللواء أشرف عطية بأن هذه المبادرة شهدت مشاركة مجتمعية واسعة مما ساهم فى رفع الوعى بالمحافظة على البيئة وتوعية المواطنين وخاصة الشباب بضرورة تغيير السلوكيات والمشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ، بجانب التوعية بأهمية التشجير والتوسع فى المسطحات الخضراء ، وإعادة تدوير المخلفات وترشيد إستهلاك الطاقة ، فضلاً عن الحد من تلوث الهواء والماء ، وحماية المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الإقتصادية والإجتماعية من أجل خلق بيئة نظيفة ونقية وأمنه ، مشيداً بجميع الجهات الراعية والداعمة لهذه المبادرة من مختلف المديريات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ، لنشارك جميعاً بذلك فى الحفاظ على بيئتنا نظيفة وجميلة ، وهو الذى يجعلنا نحيى كل فكر بناء وكل يدٍ وتعمر لتتكاتف الجهود من أجل تحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات نحو جودة بيئية عالية .

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الماراثون
أسوان رياضة الشباب والرياضة محافظ أسوان مبادرة الرئيس رؤية مصر 2030 مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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