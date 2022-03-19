ساندته فايزه أحمد.. في يوم ميلاده معلومات عن عمر بطيشة

يصادف اليوم الجمعة 19 مارس ذكرى ميلاد أحد رواد الشعر والثقافة في مصر، الشاعر عمر بطيشة الرئيس الأسبق للإذاعة المصرية والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 78، ليعد واحد من أكثر من أثروا في تاريخ الإذاعة المصرية، وبرنامجه شاهد على العصر، علامة مميزة للغاية في تاريخه، ووصفه شيوخ الإذاعة بأنه الأفضل في تاريخ الإذاعة، عرف عنه جرأته في الحوار وأسئلته الساخنة وحلقاته الممتعة والتي كان برنامجه إضافة لمكتبة الإذاعة المصرية، وفي تلك السطور ترصد الدستور أبرز 10 معلومات عن الشاعر والإذاعي عمر بطيشة.

1- ولد في مثل هذا اليوم من عام 1943 بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة وكان عشقه وتعلقه بالراديو منذ طفولته.

2- حصل عمر بطيشة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة الإسكندرية عام 1964، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا من كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتليفزيون 1971.

3- كانت أولى خطواته في مسيرته العملية هي التحاقه بالبرنامج العام بالإذاعة المصرية عام 1965، ليتدرج فيها حتى يأتي بفكرة برنامجه والذي كان الأشهر" شاهد على العصر".

4- لم تقف طموح وأمال بطيشة عند هذا الحد ولكنه كان شاعر من الطراز الفريد وكان أبرز الداعمين هي المطربة فايزة أحمد والتي ساعدته في دخول لعالم الغناء وكانت من أبرز المطربات اللاتى تعاون معهن.

5- نشرت الهيئة العامة للكتاب أولى دواوينه المطبوعة عام 1970 حيث جاء بعنوان "الهجرة من الجهات الأربع".

6- بدأ بطيشة في كتابة الأغنيات بالعامية المصرية لكثير من المطربين والتي كان لها أثر عند الجمهور ملحوظ وكانوا أشهر المطربين التي تعاونوا معه: فايزة أحمد ومحرم فؤاد ووردة وسميرة سعيد ومحمد ثروت وفرقة المصريين وفرقة الأصدقاء وميادة الحناوي.

7- انتخب أكثر من مرة رئيساً لجمعية المؤلفين والملحنين من 1998 حتى 2008، ونجح في مضاعفة موارد الجمعية وضم إذاعات وقنوات جديدة إلى سجل مموليها، كما أدخل لأول مرة نظام معاشات لأعضاء الجمعية والذي ما زال سارياً حتى اليوم.

8- عاد بطيشة عام 1994 إلى البرنامج العام رئيسا له، فطوّر خريطة البرامج، وأضاف عشرات العناوين الجديدة التي أحدثت ثورة إذاعية في حينها مثل "غواص في بحر النغم" الذي أسند تقديمه للموسيقار عمار الشريعي و"عصر من الغناء" الذي أسند تقديمه للإذاعي الكبير جلال معوض وغيرها.

9 – حصد بطيشة العديد من الجوائز، ومنها الجائزة الأولى من الإذاعة المصرية لبرنامج "شاهد على العصر" كأفضل سهرة حوارية في الإذاعة، والجائزة الذهبية من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون كأحسن مقدم لفترة مفتوحة من ستوكهولم عن الفترة المفتوحة "هرم العلوم" مع العالم الدكتور الراحل أحمد زويل.