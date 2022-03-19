السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الاقتصاد الألمانى فى قطر سعيًا وراء صفقات غاز جديدة

وزير الاقتصاد الألماني
وزير الاقتصاد الألماني

يتوجه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى قطر، اليوم السبت، في إطار مساعي تقليص اعتماد بلاده على واردات الطاقة من روسيا في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، لكن معظم صادراتها من الغاز تذهب إلى آسيا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل هابيك في الدوحة، كما سيجري الوزير محادثات مع وزراء في الدولة.

ويواصل الوزير الألماني جولته الخليجية بزيارة الإمارات غدًا الأحد، حيث يعتزم مقابلة عدد من الوزراء.

وبينما تريد ألمانيا مصادر بديلة للغاز الطبيعي المسال على المدى القصير، فإن هدف هابيك طويل المدى هو التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة.

لذلك تعتبر الإمارات شريكًا مهمًا كمصدر محتمل للهيدروجين "الأخضر".

وبحسب وزارته، سيرافق هابيك وفد اقتصادي رفيع المستوى في الجولة التي تستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وسافر هابيك إلى النرويج في مهمة مماثلة الأسبوع الماضي، وشددت الوزارة على أنه سيُجرى التطرق إلى قضايا حقوق الإنسان خلال الجولة.

الاقتصاد الالماني أوكرانيا الحرب الروسية روسيا الطاقة

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وائل لطفي

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