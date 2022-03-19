نظر تجديد حبس رئيس حي الموسكي المتهم بضرب ضابط.. اليوم

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، بعد قليل، جلسة تجديد حبس رئيس حي الموسكي والمتهم بالتعدي بالضرب على ضابط بسبب خلافات الجيرة وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًَا من ضابط أفاد بتعرضه للاعتداء بالضرب من مجموعة من الأشخاص استقطبهم رئيس حي الموسكي بسبب خلافات الجيرة بينه وبين الضابط، وتبيَّن من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وبعد القبض عليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.