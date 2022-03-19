اليوم.. قطع مياه الشرب عن عدد من أحياء وقرى دسوق فى كفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع أو ضعف مياه الشرب عن أحياء: الكشلة وشارع الشركات وقرية كفر العرب و كنيسة الصراودسي، اليوم السبت، لمدة 11 ساعة ، من الساعة السادسة ، ويتكرر ذلك يومي 22 و25 مارس الجاري.

ويأتي ذلك نظراً لأعمال غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والمرشحات والخزانات بمحطة إنتاج المياه بالكشلة بمدينة دسوق، ويهيب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمواطنين تدبير احتياجاتهم للمياه في تلك الفترة.

فيما أكد المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق ، استكمال اعمال مراجعة البينة التحية و والقيام باعمال التطهير خطوط الصرف الصحى بمنطقة شارع ابوطاحون واصلاح خطر مياه مفاجئ.

كما تم مراجعة منسوب السن بالمناطق الجارى رصفها بمربع المحكمة والسجل المدنى استعدادا لوضع طبقة الاسفلت ضمن الخطه الاستثمارية لعام 2021 /2022، إذ تابع أحمد عيسى، نائب رئيس المركز والمدينة، سحب العينات من أجل ذلك.

ومؤخرا ، أعلن مجلس مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، عن أنه سيتم قطع المياه عن المدينة بالكامل، من الساعة ال9 صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءا لعمل الصيانة اللازمة بالتنسيق مع شركة مياة الشرب.