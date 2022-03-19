السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تفتتح أولمبياد الكليات المتخصصة بمشاركة 12 جامعة حكومية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

انتهت فعاليات افتتاح أولمبياد الكليات المتخصصة لكليات التربية الرياضية، والتي تنظمها جامعة سوهاج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الفتره من 17 إلى 20 مارس الحالي.

وكان الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، قد افتتح فعاليات الأولمبياد، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائبًا عن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وأحمد عبد ربه ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق،  والدكتور أحمد عبد الله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية والمشرف على الأولمبياد،  وصبري إبراهيم نائب المشرف على الأولمبياد ومدير عام رعاية الشباب المركزية، بالإضافة إلى عدد من عمداء الكليات والوكلاء ومدراء العموم.

من جانبه، شكر الدكتور مصطفى عبد الخالق مشاركة وفود الجامعات المختلفة، متمنيًا لهم منافسات قوية وإقامة سعيدة في بلدهم الثاني، معربًا عن تقديره للدور الذي تلعبه وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تعزيز وصقل قدرات شباب الجامعات وتنمية وعيهم في كافة المجالات، مؤكدًا أن الهدف من الأولمبياد هو إرساء روح الحب والانتماء لبلدنا الحبيبة مصر، قبل أن يكون مجرد تنافس في الرياضة.

كما رحب الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجميع الوفود المشاركة في البطولة، متمنيًا للجميع إقامة سعيدة وتحقيق النصر لكل الفرق المشاركة، مناشدًا الجميع بالتحلي بالروح الرياضية والخروج من البطولة بمزيد من الحب والائتلاف والتعاون، موجهًا بتذليل كافة العقبات والإجراءات لإنجاح الفعاليات وإتمامها على الوجه الأكمل.

الجدير بالذكر، أن حفل الافتتاح اشتمل على قسم الأولمبياد، وإيقاد الشعلة والعديد من الفقرات الفنية والعروض الرياضية.

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البابا المصرى

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جامعة سوهاج تفتتح أولمبياد الكليات المتخصصة بمشاركة 12 جامعة حكومية

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