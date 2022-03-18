العثور على جثة مجهولة الهوية بمنطقة الاستثمار فى بورسعيد

شهدت منطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد، حادثا أليما، اليوم الجمعة، وذلك عقب العثور على جثة شخص متوفي في ظروف غامضة، مما تسبب في ذعر العاملين بالمنطقة.

تلقت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد بلاغًا بوجود جثمان لشخص متوفي داخل أحد المصانع بمنطقة الاستثمار، وعلى الفور تحركت سيارة الإسعاف، وتمكنت من الوصول خلال دقائق من البلاغ.

وصلت سيارة الإسعاف، وتبين وجود جثة مجهولة الهوية لشخص يبلغ من العمر ما يقرب من 35 عامًا، داخل مصنع قوطة، الكائن بداخل منطقة الاستثمار، وتبين أن الوفاة جاءت نتيجة صعق كهربائي.

وعلى الفور تم إبلاغ اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث وتحرير المحضر الخاص بالواقعة علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

وناظر فريق من النيابة العامة الجثة بموقع الحادث، وأمر بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور المركزي، وذلك لحين استكمال التحقيقات والتصريح بالدفن.