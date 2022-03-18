السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 أطنان عصير بودرة غير صالحة داخل مصنع غير مرخص بالدقهلية

جانب من الحملات
جانب من الحملات

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ضبط 3 أطنان عصير بودرة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية وتصنيعها.
حيث تم ضبط عدد 250 كرتونة عصير بودرة  كل كرتونة بها 20 كيس كل كيس 600 جرام بإجمالي وزن (3 طن) عصير بودرة طعم المانجو والبرتقال والتمر هندي وسبب الضبط وجود خطر داهم في مكان التعبئة (ماسورة صرف صحي _ووجود حمام يفتح علي مكان التشغيل_وجود بيرة صرف داخل المصنع) وعدم وجود ترخيص لتشغيل المصنع، وتحرير عدد 12 محضر شهادة صحية وعدد 8 محاضر اشتراطات صحية بإجمالي عدد محاضر 20 محضر.

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جانب من الحملات


كما تم سحب 34 عينة منها 18 عينة ياميش رمضان أرسلت للمعامل المشتركة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه وتم إعدام الكميات الآتية لتغير خواصها الطبيعية: 130 كيلو تمر ناشف لوجود حشرات (سوس بداخله) ،50 عبوة مهلبية بالحليب، 13 كيلو قراصيا، 20كيلو زبيب، 17 كيلو مشمشية، 40 كيلو مكرونة، 25 كيلو دقيق، 50 كيلو سكر، 30 كيلو نشأ ذرة، 70 بالتة عصير كل بالتة بها 27 عبوة كل عبوة 200 مللي باجمالي 378لتر مانجو وجوافة وكوكتيل وتفاح ومازالت الحملات مستمرة يوميا.

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جانب من الحملات

ومن جهته أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.
وأوضح أنه يتابع يوميا نتائج حملات الرقابة على الأغذية للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، مثمنا جهود مديرية الشئون الصحية فى مجال مراقبة الأغذية.

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جانب من الحملات

جانب من الحملات
جانب من الحملات
شريف مكين وكيل وزارة الصحه بالدقهليه الرقابة الأغذية

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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