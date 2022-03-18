إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسوان

تمكنت قوة من وحدة المباحث بمركز شرطة أسوان، من السيطرة على مشاجرة وقعت بين عائلتين بنجع الشيخ علي التابع بدائرة المركز، مساء اليوم الجمعة.

وتلقت مباحث مركز أسوان برئاسة الرائد نبيل العادلي يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين ال عزوز وال كامل بنجع الشيخ علي.

انتقلت قوة أمنية لمكان المشاجرة حيث تمكنت قوة المباحث من السيطرة علي المشاجرة.

وتبين من التحريات إصابة ٣ أشخاص بعد التشاجر بالشوم والسنج بسبب خلافات الجيرة.

وكانت قوة المباحث ألقت القبض علي اثنين من طرفي المشاجرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.