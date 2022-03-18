الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط المتهم بتهديد مواطن بالقتل فى بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تمكنت الأجهزة الأمنية ببورسعيد من كشف ملابسات فيديو لمواطن يستغيث من خلاله بقيام شخص بالتعدي عليه بـ2 سلاح أبيض. 

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة بورفؤاد أول بمديرية أمن بورسعيد من عامل مقيم بدائرة القسم، يتهم خلاله بائعًا متجولًا بالتعدي عليه بسلاح أبيض داخل وحدته السكنية، مما نتجت عنها إصابته، بجرح قطعى بالجبهة وخدش بالأنف، وذلك بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاحين الأبيض من مسكنه، وتبين أنه له معلومات جنائية، ومقيم بذات العقار الذي يقيم به الشاكي. 

وأقر، خلال تحرير المحضر، بأنه قام بالتعدى على ناشر الفيديو بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابته، مؤكدًا أن الشاكي قام بالتعدي على والدته المقيمة بذات العقار بالسب والشتم بسبب خلافات الجيرة. 

وكان اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، قد تلقى بلاغًا بالواقعة، ووجه على الفور بتشكيل فريق البحث الجنائي، والذي تمكن من ضبط الجاني وتحرير المحضر، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق. 


يذكر أن المتهم ظهر في الفيديو يهدد الشاكي بالقتل ويشهر سلاحين أبيض، وظهرت سيدة تحاول إبعاده عن الشاكي، إلا أنه أصر أن يشهر السلاح ويهدده بالقتل، قائلًا: “النهاردة بكرة بعد شهر هقتلك”، مما دفع الشاكي لنشر فيديو بالواقعة والاستغاثة بالأجهزة الأمنية.

قدم مستوى ضرب تحقيق خلافات محافظ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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