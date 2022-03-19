السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف تعلن تفاصيل خطبة استقبال شهر رمضان 2022

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

«خطبة استقبال رمضان»، هو العنوان الذي تصدر مواقع البحث وذلك مع قرب حلول شهر  رمضان المبارك.

ولم تحدد وزارة الأوقاف المصرية حتى الآن موضوعات خطبة شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع تحديدها منتصف الاسبوع المقبل.

خطبة استقبال رمضان 2022

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة اليوم من مسجد السلام بطلب تحت عنوان «التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات» بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتحتفل الأمة الإسلامية اليوم بالنصف من شهر شعبان، هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

«التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وأكد وزير الأوقاف، أن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح من خلال استخلاص الدروس والعبر من جهة وبيان ما ينبغي القيام به في ظل هذه المناسبات العظيمة من جهة أخرى.

وتعد وزارة الأوقاف خطة وزير الأوقاف لشهر رمضان المبارك، وكلف الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز،  رئيس القطاع الديني،  اليوم الثلاثاء،  بسرعة التنسيق مع جميع المديريات الإقليمية بشأن إعداد خطة الدروس الرمضانية ، على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة تحديد المساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر فقط ، والمساجد التي تؤدى بها خاطرة التراويح فقط ، والمساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر وخاطرة التراويح.

وأكد على أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر، وخاطرة التراويح في حدود خمس دقائق إلى سبع دقائق كحد أقصى في جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح.

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البابا المصرى

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