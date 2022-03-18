مصادر ليبية: وساطة أمريكية للضغط على الدبيبة لتسليم السلطة بضمانات

قالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، إن هناك وساطة أمريكية للضغط على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة لتسليم السلطة.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الوساطة إلى الآن لم تأخذ الجدية المطلوبة، منوهًا إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشار نورلاند يحاول من خلال هذه الوساطة تسليم واستلام المقرات، منوهًا إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى الآن رافض لهذه الوساطة، كما أنه رفض تسليم المقرات إلا لسلطة منتخبة بسبب ما دار بينه وبين المبعوث الأمريكي".

وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من وجود مبادرة أمريكية تقضي ببقاء الدبيبة في منصبه لحين إجراء الانتخابات مقابل ترشح "باشاغا" غير صحيح، منوهًا إلى أن السفير الأمريكي عرض على الدبيبة الحصول على بعض الضمانات مقابل تسليم السلطة".

وفي وقت سابق، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن واشنطن تقترح آلية قصيرة الأمد؛ لإدارة عوائد النفط في ليبيا، تتمتع بشفافية كافية بشأن الإيرادات والمصروفات؛ لمساعدة البلاد خاصة مع احتدام التنافس بين رئيسي وزراء على السلطة.

وأشار نورلاند، في تصريحات صحفية، إلى أن المقترحات الأميركية؛ تهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حربا اقتصادية، من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

وفي وقت سابق، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، خلال مراسم تسلم مقر مجلس الوزراء في بنغازي، إلى نبذ الخلافات والإقصاء والتهميش.

وشدد القطراني، على ضرورة توسعة المشاركة في إدارة شؤون البلاد وعدم الإقصاء، والتوزيع العادل لثروات البلاد.

وأكد القطراني، على أن الحكومة الجديدة ستعمل بكل ما يلزم لإنجاز الانتخابات في موعدها المقرر من مجلس النواب بالتعديل الدستوري الـ12.