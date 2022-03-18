تأهل الفيوم والمنيا وقناة السويس وسوهاج في منافسات كرة تنس الطاولة

أعلنت جامعة سوهاج عن فوز فريقها، وفرق جامعات “المنيا - جنوب الوادى - المنوفية - الفيوم- قناة السويس”، فى منافسات كرة تنس الطاولة طالبات، وذلك بنتيجة 2/0 لكل منهن وتأهلهن للصعود لدور التصفيات عقب فوزهن على نظائرهن من جامعات المنصورة وقناة السويس وبنها والفيوم والعريش.

جاء ذلك ضمن فعاليات أولمبياد الكليات المتخصصة، لكليات التربية الرياضية، والذي يقام تحت شعار "شباب الجمهورية الجديدة"، خلال الفترة من 17 حتى 20 مارس الجاري بمشاركة 264 طالبا يمثلون 12 جامعة حكومية.

وفي ذات السياق أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن الهدف من تنظيم "أولمبياد الكليات المتخصصة" لكليات التربية الرياضية والتي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في الفترة من 17 إلى 20 مارس الجاري هو إرساء روح الحب والانتماء لبلدنا الحبيبة مصر، قبل أن يكون مجرد منافسة رياضية، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين في البطولة فائزين، جاء ذلك خلال اللقاء المجمع الذي ضم رؤساء الوفود المشاركة في "الأولمبياد" من الجامعات المصرية المختلفة، بقاعة مجلس الجامعة، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد عبد ربه ممثل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور احمد عبدالله المشرف العام على "الأولمبياد"، وصبري إبراهيم نائب المشرف العام "للأولمبياد"، ولفيف من الأخصائيين بوزارة الشباب والرياضة - المكتب الفني للتنمية الرياضية، وأعضاء اللجنة العليا "للأولمبياد" بالجامعة.

وفي بداية اللقاء رحّب الدكتور مصطفى عبدالخالق بجميع الوفود المشاركة في البطولة متمنياً للجميع إقامة سعيدة، ومنافسة قوية، مناشداً الجميع بالتحلي بالروح الرياضية والخروج من البطولة بمزيد من الحب والائتلاف والتعاون، موجهاً بتذليل كافة العقبات والإجراءات لإنجاح الفعاليات وإتمامها على الوجه الأكمل.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبدالله أن الاجتماع تناول شرح للبرنامج العام للبطولة والهدف منها، ومناقشة جدول المسابقة وطرق التنفيذ وأوقات الراحة وحفل الختام وميعاد السفر.

وأضاف صبري ابراهيم أن الاجتماع تناول ايضا التأكيد على جاهزية كل ما يتعلق بالإقامة والإعاشة وتنفيذ جميع المنافسات بسهولة ويسر، موضحاً أن الأولمبياد تقام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 17-20 مارس الجاري، بمشاركة 264 طالب وطالبة ممثلين عن 12 جامعة حكومية.



جدير بالذكر أن اللقاء انتهى بفتح باب الحوار مع رئيس الجامعة لإبداء أي ملاحظات حول إقامة "فعاليات الأولمبياد" ووضع حلول ناجزة لها.