حبس شخص 4 أيام بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية بالجمالية

قررت جهات التحقيق بجنوب القاهرة حبس عنصر إجرامي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل محل تجاري بأسلوب المغافلة.

واستعجلت جهات التحقيق، رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من صاحب أحد محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص، بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وبالانتقال والفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتبيَّن أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة ببا بمحافظة بني سويف وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر ومبلغ مالي.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالي من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة مملوك لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، بأسلوب المغافلة إبان عمله بالمحل، وأضاف بإنفاقه جزءً من المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.