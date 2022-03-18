الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أفكار ديكورات رمضان 2022

شهر رمضان
شهر رمضان

يبحث المسلمون عن ديكورات رمضان 2022 قبل أيام فقط من بداية الشهر الكريم، ويستعرض «الدستور» في التقرير التالي موعد بداية الشهر الكريم وفقا للحسابات الفلكية وأبرز الأجواء الرمضانية في مصر.

ديكورات رمضان 2022 

مع اقتراب شهر رمضان المبارك 1443 يبحث المواطنون عن ديكورات مناسبة لتزين المنازل والشوارع خلال الشهر الكريم ولعل من أبرز زينات رمضان قماش الخيامية التي يزين أركان المنازل وتعطى بهجة للنفوس وتنذر بقدوم الشهر بالإضافة إلى فروع النور التي تضيء بكافة الألوان بشكل عكسي مما يعكس الظل في غرف النوم سواء للكبار أو الصغار.

ويحب البعض شراء بعض القطع الفنية مثل بائع عربية الفول أو صانع الكنافة أو مدفع رمضان أو طبق العيش المزين بالرسوم المتحركة التي ارتبطت بالشهر الكريم مثل بوجي وطمطم أو فطوطة وغيرها من الديكورات المميزة التي تعطى جمالا على مسطحات المنزل سواء في غرفة الاستقبال أو طاولة السفر او المطبخ.

موعد بداية شهر رمضان المبارك 1443

يبدأ شهر رمضان المبارك في مصر وفقا للحسابات الفلكية وحركة النجوم والكواكب يوم 2 إبريل المقبل حيث يختلف موعد بداية الشهر الكريم من بلد إلى أخرى وفقا لرؤية الهلال من عدمه وينتظره ملايين المسلمين للإكثار من العبادة والطاعة وكافة الأعمال الصالحة من قراءة القرآن والصلاة القيام والتسبيح والذكر إرضاء لله سبحانه وتعالي.

ولشهر رمضان مكانة كبيرة في نفوس المسلمين خاصة لوجود ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم على سيدنا محمد بها التي يعادل عبادتها عبادة 1000 شهر وهي من الليالي التي أكد أن دعائها لا يرد.

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أجواء الاحتفال بشهر رمضان في مصر 

ديكورات رمضان 2022 من الأجواء الرئيسية للشهر الكريم في مصر حيث تحرص كافة الأسر المصرية على تزين الشوارع والمنازل وإضاءتها لإضافة البهجة وشراء مستلزمات الشهر من السلع الغذائية والياميش الرمضاني والمشروبات وأكلات التي تصلح لوجبة السحور مثل الفول والبيض وكافة أنواع الجبن والمربات والحلوى.

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