معركة التطهير والتطوير.. فى ذكرى استرداد طابا: مشاريع قومية على «أرض الفيروز»

انتصار دبلوماسي عظيم، هذه هي الكلمة التي تتبادر إلى أذهاننا في 19 مارس من كل عام، والذي يوافق تحرير طابا، وهو اليوم العظيم الذي يحتفي به المصريون ويتحاكون به، ففضلا عن دور القوات المسلحة في تحرير سيناء من العدوان الإسرائيلي، استطاعت الدبلوماسية المصرية أن تنتصر لصالح استرداد طابا.

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، حرص على تنمية سيناء «أرض الفيروز» بمشاريع قومية في مختلف المجالات، فضلا عن محاربة الإرهاب والتطرف وتطهيرها من كل التكفيريين.

- 650 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء منذ عام 2014

في تقرير سابق للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أشار إلى حرص الحكومة على الاستمرار فى تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء منذ عام 2014، وأوضح أنه تم إنفاق أكثر من 650 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء منذ عام 2014، بينما زادت الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء خلال 8 سنوات، بنسبة 415%، ليبلغ 10.3 مليار جنيه عام 2021 /2022، مقارنة بـ 8.3 مليار جنيه عام 2020 /2021، و5.4 مليار جنيه عام 2019/2020، و3.4 مليار جنيه عام 2018 /2019، و4.2 مليار جنيه عام 2017 /2018، و6.3 مليار جنيه عام 2016/2017، و2.7 مليار جنيه عام 2015 /2016، و2 مليار جنيه عام 2014 /2015.

على الجانب الآخر، وصل إجمالي الطرق التي تم إنشاؤها نحو 2400 كم، وأهمها إنشاء طريق مزدوج شرم الشيخ- نفق أحمد حمدي بطول 342 كم، فضلا عن تطوير طريق "طابا- نويبع" بطول 60 كم، وتطوير طريق "دهب- نويبع" بطول 50 كم، كما انضم طريق "وادى سعال - سانت كاترين"‎ بطول 65 كم لخطة التطوير.

- إنشاء 4 أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة

وامتدادا للمشروعات التي قرر الرئيس السيسي تنفيذها لتنمية سيناء إنشاء 4 أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة، بالإضافة إلى إنشاء 5 كباري عائمة أعلى القناة لتسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع، فضلًا عن الانتهاء من حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2 لربط سيناء بكل أنحاء الجمهورية.

وبشأن تطوير الموانئ والمنافذ البرية، تم تطوير ورفع كفاءة 6 موانئ، إلى جانب الانتهاء من تطوير منفذين بريين بمدينتي طابا ورفح، ومن أبرز هذه المشروعات "نفق الشهيد أحمد حمدي 2، محطة تحلية مياه المحسمة، الاهتمام بالتوسع الأفقى والرأسى للرقعة الزراعية، وتنفيذ حزمة من مشروعات وزارة الموارد المائية والري".

كما تم تنفيذ مشروع سرابيوم، الذي يمتد من السويس غرب أسفل قناة السويس الجديدة إلى ترعة سيناء شرق القناة الجديدة لري 70 ألف فدان شرق قناة السويس، وفي مجال التعليم تم تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف لدعم ‏العملية التعليمية، لضمان تعزيز فرص التعليم الجيد.