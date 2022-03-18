في الذكرى الأولى لرحيل شاكر عبد الحميد.. مثقفون: وزير بلا خطيئة محب للحياة

تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لرحيل الناقد والمفكر والأكاديمي الدكتور شاكر عبد الحميد، والذي رحل في مثل هذا اليوم الموافق 18 مارس عام 2021 إثر إصابته بفيرس كورونا المستجد، وفي السطور يسرد عدد من المثقفين شهاداتهم عن المفكر الراحل كصديق ومبدع ومسؤول.

- وزير بلا خطيئة

ارتبط الكاتب القاص صابر رشدي بصداقة طويلة وممتدة مع دكتور شاكر عبد الحميد يمكن وصفها بالحميمة وعن هذه العلاقة التى فرقها الغياب، يقول "يمر عام ، لا أدري كيف مر على هذا النحو من السرعة، كنت ومازلت أشعر بأن الصديق العزيز الدكتور شاكر عبدالحميد مازال بيننا، يضيء حياتنا الثقافية بحضوره الجميل وكتاباته المستنيرة، وحسه الوطني، واستقامته السياسية.

فهو لم يكن يوما من حراس الانظمة، أو من اصواتها الزاعقة، ولم يتأرجح بين لا ونعم، مغازلا ومرسلا رغباته في التواجد عن طريق نفاق، كان الرجل متفرغا للعلم والتنوير الحقيقي، وتابع "كان مفكرا حقيقيا ووزيرا بلا خطيئة، وسندا للمثقفين، محاطا بتقدير ومحبة الجميع، أعطى الكثير نقدا وعلما وإبداعا وترجمة.

وختم "رشدي"، “مابيني وبينه أخوة وصداقة ومحبة وحكايات تستحق التسجيل يوما ما، كدين مفروض على”.

- نقده نقطة عبور للفنان

ومن جانبه يقول الفنان التشكيلي خالد عبد الغفار والتي ربطته علاقة صداقة بالراحل، رغم قصرها إلا إنها على حد تعبيره مليئة بالتفاصيل والمحبة والتواصل، ويلفت إلى أنه قدم له بورتريه في أوائل 2018.

و تابع "عبد الغفار"، "لم يفارق مخيلتي في كل معرض فني أقيمه أو أذهب إليه، أبحث دائما عنه و عن كلماته ونقده ، الذى يعتبر نقطة وصول للفنان".

ويشير "عبد الغفار" إلى أن إشارات عبد الحميد وكتاباته ورؤيته النقدية التشكيلية بمثابة رسم معالم للطريق، وحفر بوعي لما يمكن ان يقدمه الفنان في مراحله القادمة.

ولفت إلى أن دور "عبد الحميد" النقدي في مختلف مجالات الإبداع كان يسد فراغا كبيرا في المشهد الفني والإبداعي وبرحيله مازال ترك فجوة كبيرة، ونفتقد اليوم بشدة فالمشهد الثقافي والتشكيلي يبدو أنه صار يتيما من بعده.

من جانبه أشار الكاتب الصحفي سيد محمود عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومر عام بالتمام على غياب الصديق الغالي الدكتور شاكر عبد الحميد، هو قطعة من قلبي لا يزال غيابه يؤلمني ويشعرني بفقد لا يعوض افتقد إنسانيته قبل علمه، عاش ومات وهو محب للناس وهذه أكبر النعم يوم وداعه وبعد الصلاة على جثمانه أدركت وحدتي وبكيت كما لم يحدث من قبل".