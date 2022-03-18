حبس شخص 4 أيام بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من محل بالدرب الأحمر

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس عنصر إجرامى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل محل تجارى بأسلوب "المغافلة"، حيث تم القبض عليه فى منطقة الجمالية أثناء بيعه المسروقات بثمن بخس.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تبلغ لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من صاحب أحد محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص، بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

بالانتقال والفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتبين أنه عامل "مقيم بدائرة مركز شرطة ببا بمحافظة بنى سويف"، وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية "مجهولة المصدر" ومبلغ مالى.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالى من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة، مملوك لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، بأسلوب "المغافلة" إبان عمله بالمحل، وأضاف بإنفاقه جزءا من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.