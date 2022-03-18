الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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دعاء الإفطار في رمضان 2022

الإفطار
الإفطار

أيام ونستقبل شهر رمضان الكريم 2 أبريل المقبل وفق الاستطلاعات الفلكية، ويستحب خلال شهر رمضان المداومة على دعاء الإفطار وهو "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت".

وحث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصائم على المواظبة على هذا الدعاء عند الإفطار، وهناك صيغة أخرى للدعاء وهي "ذهب الظمأ وابتلَّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

دعاء الإفطار في رمضان 2022

ذهب الظمأ بمعنى: انتهى الشعور بالعطش.

 وابتلت العروق أي: رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش.

 وثبت الأجر أي: زال التعب وحصل الثواب؛ وهذا حث على العبادات؛ فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه.

 إن شاء الله: قول متعلق بالأجر؛ لئلا يجزم كل أحد؛ فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة الإلهية.

دعاء الإفطار في رمضان 2022

1- « رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ».

2- « قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي*وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي».

3- « رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا».

4-« وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».

5-« رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ>

6-«لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».

7-« رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ».

8- « رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ»

9- « رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ».

10- «رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا».

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استجابة الدعاء في شهر رمضان

كلًا منا ينتظر شهر رمضان شهر الغفران حيث أن هناك دعوة لا ترد فهو أفضل وقت للدعاء في هذا الشهر، وأوقات استجابة الدعاء فيه عند الإفطار، فكان عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- إذا أفطر دعا أهله وولده ثم دعا، ولما روي أيضا «إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد».

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رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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