إخماد حريق داخل شقة بكفر طهرمس دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع داخل شقة بكفر طهرمس ببولاق الدكرور، وتم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بكفر طهرمس.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ٢ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وبإجراء التحريات، تبيَّن أن الحريق وقع بشارع الاربعين من ش العشرين - مساكن كفر طهرمس - بولاق.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.