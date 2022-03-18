الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجنة فنية لتسليم مشروع المدفن الصحي بإدفو في أسوان

المشروع
المشروع

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بجهود وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوي للإسراع في إنجاز المشروعات الجارية للإصحاح البيئي ورفع مستوى النظافة العامة بالتنسيق مع وزارة البيئة ضمن تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة. 

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جاء ذلك على هامش قيام لجنة فنية تضم ممثلي وزارات الدفاع والتنمية المحلية البيئة رافقهم إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو، بالمرور الميداني على المشروعات للاستلام المبدئي، وسيتم تلافي الملاحظات خلال أسبوع، فيما ستحدد موعد افتتاح عدة مشروعات من بينها مشروع المدفن الصحي بنهاية مارس الجاري، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير التنمية المحلية. 

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وفي السياق ذاته، أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن تسليم محافظة أسوان اليوم الخميس للمدفن الصحي الآمن بمدينة إدفو بتكلفة إجمالية تصل إلي 20.5 مليون جنيه في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات. 

وقال اللواء محمود شعراوي إن هذا المدفن يعمل بالطاقة الشمسية سواء الميزان أو إنارة المباني أو باقي احتياجات المدافن الآخرى من الكهرباء، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

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 وأشار شعراوي إلى أن اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسلم المدفن الصحى إلى محافظة أسوان اليوم الخميس بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).(2020/2021)-(2021/2022)، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت. 

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وكشف وزير التنمية المحلية عن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة أسوان والتي تبلغ حوالي 54 مليون جنيه، والتي تضمنت توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة العلاقي بتكلفة بلغت (15.3) مليون جنيه، كذلك تم رفع التراكمات التاريخية بمدن (نصر النوبة – بلانة – كوم إمبو بتكلفة بلغت 2,3 مليون جنيه، كما سيتم توريد عدد 3 محطات وسيطة متحركة بمدن إدفو – كوم إمبو – نصر النوبة) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 15 مليون جنيه. 

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وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم إنشاء المدفن علي مساحة 5 فدان وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع  رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات. 

وأضاف الوزير، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

أسوان مشروع وزير التنمية المحلية المخلفات الصلبة مشروعات البنية التحتية منظومة المخلفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مدينة إدفو المدفن الصحى

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وائل لطفي

البابا المصرى

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