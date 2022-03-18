يعتدي على ابن عمه بسكين لأولوية ري أرض زراعية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمال سوهاج القبض على طالب اعتدى بسكين على ابن عمه ما نتج عنه اشتباه قطع بأوتار اليد اليسرى لخلاف على أولوية ري الأرض الزراعية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الشمال يفيد بإصابة عامل عقب تعدى ابن عمه عليه باستخدام سلاح أبيض، وتم نقل المصاب للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العماري، رئيس مباحث المديرية، والعميد نور عمر، رئيس فرع بحث الشمال، والعقيد أيمن عثمان، وكيل الفرع، والرائد موسى القاضي، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، وصول "السيد. ع. أ"، 37 عاماً، عامل، ويقيم دائرة المركز مصاباً بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى واشتباه قطع بأوتار اليد اليسرى.

وبسؤاله اتهم نجل عمه "عمرو. م أ"، 19 عاماً، طالب، يقيم بذات الناحية، بالاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلاف على أولوية الري بأرضهما الزراعية، فتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة سكين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتهم المصاب المذكور بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعي بكف اليد اليسرى لذات السبب، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.