الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بمعرض «أهلا رمضان» وأسعار السلع المعروضة (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، بمعرض "أهلا رمضان" الذي تقيمه الغرفة التجارية في بازار بورسعيد الجديد، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، وجودة عالية وكميات كافية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة.

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جانب من الجولة

وأطلع المحافظ على أسعار السلع وجودتها، خلال تفقده أقسام المعرض عقب افتتاحه رسميًا يرافقه محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة، متناقشًا مع التجار حول أسعار السلع قبل وبعد التخفيضات فضلا عن جودتها ومدى توافرها بكميات كافية.

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جانب من الجولة

وتحدث محافظ بورسعيد مع المواطنين من زوار المعرض حول مدى رضاهم عن أسعار السلع وجودتها وتوافرها بكميات كافية تلبي كافة احتياجاتهم، والذي أشادوا بالمعرض والسلع الغذائية وغير الغذائية المتواجدة به.

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جانب من الجولة

من جانبه، أشار محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إلى أن معرض "أهلا رمضان" يعتبر هدية الغرفة إلى أهالي بورسعيد، حيث تحملت الغرفة بالتعاون مع المحافظة تكاليف إقامته مقابل تقديم العارضين من أصحاب المصانع وتجار الجملة نسب أكبر من التخفيضات على السلع للمواطنين، موجهًا الشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تعاونه وجهده الكبير من أجل إقامة وإنجاح المعرض.

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جانب من الجولة

وأكد رئيس الغرفة على أن هناك لجنة مشكلة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة لمتابعة المعرض يوميًا للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم داخل المعرض، فضلًا عن التأكد من وجود تخفيضات فعلية وملموسة للمواطنين على السلع وبجودة عالية وكميات كافية.

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جانب من الجولة

ويقام المعرض على مساحة حوالي 1500 متر مربع، ويضم أكثر من 36 منفذًا توفر كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع، مثل: اللحوم، والدواجن، الخضروات، الفاكهة، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق، فوانيس رمضان وألعاب الأطفال، حلوى رمضان، الألبان ومنتجاتها، العطور والبخور، والعصائر، وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية.

صور معرض مجلس الوزراء قامة رمضان

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