قبل شهر رمضان.. هل الصيام لمرضى الضغط المرتفع خطر؟

أيام قليلة ويأتي شهر رمضان، حيث الصيام والامتناع عن تناول الطعام لساعات طويلة من النهار، فصوم رمضان، هو أحد أركان الإسلام الخمسة، في حين أن هناك العديد من الاستثناءات من الصيام، بالنسبة للكثير من المرضى الذين يعانون من حالات طبية حادة أو مزمنة، والتي من بينها مرضى الضغط المرتفع، حيث يعتبر من الأمراض المزمنة والتي يصعب السيطرة عليها إلا بواسطة الطبيب والأدوية.

روشتة التعامل لمرضى ارتفاع ضغط الدم في رمضان

يعتبر الحفاظ على ضغط الدم في المستوى المناسب من الأمور التي تساهم في علاج ضغط الدم، فلمن يعاني من ارتفاع الضغط لا يشكل الصيام عليه خطرًا، ولكن عليه استشارة الطبيب المختص، من أجل تعديل جرعات الدواء لتتناسب مع أوقات الصيام والإفطار.

وأوضح الأطباء بموقع "science direct" أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المستقر، لابد لهم عدم الصيام إلا بضبطه سواء بالأدوية أو تعديل النظام الغذائي من أجل السيطرة عليه.

آثار صيام رمضان على ضغط الدم لدى المرضى

خلال شهر رمضان، قد تساهم دورات الصيام والتغذية المتكررة في حدوث تغيرات في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم، فقد وجدت الكثير من الدراسات تأثير الصيام على مرضى ارتفاع ضغط الدم نادرة الحدوث.

هل الصيام لمرضى الضغط المرتفع خطر؟

أشار الباحثون إلى أن الصيام لا يتسبب في رفع ضغط الدم، فقد أظهرت الدراسات أن الصيام له تأثير إيجابي على مرضى ضغط الدم، حيث أشار الخبراء إلى أن الصيام يساهم في خفض معدل ضغط الدم للمرضى الذين يعانون من ارتفاعه.

كما أن الصيام بالنسبة لمرضى الضغط المرتفع، يساعد في الحفاظ على وزن مثالي، بالإضافة إلى السيطرة على نسبة السكر بالدم، وانخفاض معدل الكوليسترول في الدم، الأمر الذي يساهم في الحصول على صحة جيدة خلال أوقات الصيام.