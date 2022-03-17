استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي صربيا، سجلت السلطات الصحية 2362 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الإصابات إلى مليون و949 ألفا و953 إصابة، كما سجلت 14 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفًا و647 حالة وفاة

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 3 حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 16 ألفًا و 419 إصابة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 586 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و79 ألفًا و111 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 8503 حالة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفًا و107 إصابات، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 11 ألفًأ و950 حالة على مستوى البلاد نظرا لعدم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي كينيا، سجلت وزارة الصحة 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 323 ألفًا و237 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 5647 حالة نظرا لعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية ألف و682 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و700 ألفًا و484 حالة، بينما سجلت 62 حالة وفاة واحدة؛ لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد 99 ألفًا و829 حالة.

وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1666 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 120 ألفا و600 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 86 حالة نظرا لعدم تسجيل حالات جديد على مدار أمس.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 99 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات 791 ألفًا و 176 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 9641 حالة وفاة عقب تسجيل 8 حالات وفاة.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 24 ألفا و256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و732 ألفا و866 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 59 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 26 ألفا و792 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /كاثيميريني/ اليونانية.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 3714 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 353 ألفا وحالتين. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 904 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.

وفي هولندا، سجلت السلطات الصحية 53 ألفا و 667 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الإصابات إلى 7 ملايين و380 ألفا و902 إصابة، كما سجلت 19 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 21 ألفا 755 وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 79 ألفا و895 إصابة جديدة و 128 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 13 مليونا و 645 ألفا و834 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 157 ألفا و442 وفاة.

وفي بريطانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 89 ألفا و 717 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 20 مليونا وألف و627 إصابة. كما أعلنت السلطات عن تسجيل 138 حالة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 163 ألفا و 386 حالة وفاة.

وفي رومانيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 4033 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليونين و806 آلاف و881 إصابة، وسجلت 36 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 64 ألفا و581 وفاة.