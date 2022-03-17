الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«لا تنخدعوا في درجات الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأسبوع المقبل

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها اليوم الخميس، تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة، حيث يشهد اعتدالًا في الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وناشدت الأرصاد المسافرين وقائدي السيارات بتوخي الحذر بسبب انتشار الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد من الانخداع في الطقس وارتفاع درجة الحرارة بعد انكسار موجة درجة الحرارة اليوم الخميس، وانتهاء الموجة الباردة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

ونوهت الأرصاد إلى أنه اعتبارًا من الإثنين الموافق21 مارس الجاري، ستعود درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٠ والصغرى ١١

السواحل الشمالية ١٨ والصغرى ١٢

جنوب سيناء ٢٤ والصغرى ١٦

شمال الصعيد ٢٣ والصغرى ٩

جنوب الصعيد ٢٩ والصغرى ١٤

أما عن درجات الحرارة يوم الاثنين 

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ١٨ والصغرى ٩

السواحل الشمالية ١٧ والصغرى ١١

جنوب سيناء ٢٤ والصغرى ١٤

شمال الصعيد ٢٣ والصغرى ٩

جنوب الصعيد ٣٢ والصغرى ١٤

الجمعة 18 مارس 2022

وتشهد البلاد شبورة مائية صباحاً بدء من الساعة الرابعة الى الثامنة صباحا تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت 19 مارس 2022

 تستمر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ايضا تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد 20 مارس 2022

تشهد مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الاثنين والثلاثاء 21 و22 مارس 2022

تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

 الأربعاء 23 مارس 2022

تعود  الشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الصباح امطار الشبورة القاهرة الكبرى الوجه البحري سيناء الصعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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