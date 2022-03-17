«القصبي»: فضل الله على مصر كان عظيمًا بتحقيق معدل نمو رغم التحديات

قال عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن حزب "مستقبل وطن" يستحق الشكر على التنظيم الدقيق للمؤتمر البرلماني الثاني، الذي يوضح ما وصلنا إليه بتجمع الأحزاب الوطنية ومجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف القصبي، خلال كلمته في ثاني أيام المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، أن ما قدمه حزب مستقبل وطن رسالة بأن الدولة المصرية كانت وستظل وتبقى دولة قوية لها وجود، لافتا إلى أنه رغم جائحة كورونا إلا أن فضل الله على مصر كان عظيمًا بتحقيق معدل نمو رغم التحديات.

وشدد القصبي، على أن هذا التجمع يبعث رسالة إلى قائد الأمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن السلطة التشريعية والتنفيذية تستطيع التعاون والتكاتف لمصلحة مصر، خاصة وأن هذا الوطن يحتاج لذلك لتكون رسالة أمل في ظل بذل كل مقومات النجاح.

وكان الحزب قد استثمر فرصة استقرار الأوضاع لعقد ذلك المُنتدى الذى تم الإعداد له مُنذ شهر ديسمبر الماضى وتم تأجيله لحين انحسار موجة فيروس كورونا والتقليل من مخاطر الإصابة به.

وشهد اليوم الأول ندوة بعنوان (آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ)، فضلاً عن إلقاء مُحافظ البحر الأحمر كلمة تتضمن الترحيب بالمُشاركين والتأكيد على دور مثل تلك المُنتديات في تشجيع ودعم السياحة بمدينة الغردقة.

جدير بالذكر أن المُنتدى يشهد 4 ندوات نقاشية يُشارك بها بعض الوزراء وأكثر من 30 ورشة عمل لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار تبادل الرؤى وتفعيل أوجه التحاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.