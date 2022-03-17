وفد «حماة الوطن» يتفقد المعرض الدائم لمنتجات طاقات الوطن بالغردقة

تفقد وفد قادة حزب حماة الوطن، برئاسة اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، المعرض الدائم لمنتجات طاقات الوطن بالغردقة.

وضم الوفد الدكتورة راندا مصطفى، أمين أمانة المرأة بالحزب، والنائبة صفاء عياد، الأمين المساعد لأمانة المرأة، والنائب فايز أبوحرب، أمين أمانة القبائل العربية والعائلات المصرية بالحزب، في وجود عدد من نواب مجلس الشيوخ وأمين البحر الأحمر محمد الشناوي.

مبادرة طاقات الوطن المنتجة بأمانة المرأة تدعم افتتاح مراكز تدريب بكافة المحافظات المصرية، وكذلك مراكز دائمة للتسويق في مختلف المحافظات المصرية.