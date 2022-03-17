الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد «حماة الوطن» يتفقد المعرض الدائم لمنتجات طاقات الوطن بالغردقة

جولة حزب حماة الوطن
جولة حزب حماة الوطن

تفقد وفد قادة حزب حماة الوطن، برئاسة اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، المعرض الدائم لمنتجات طاقات الوطن بالغردقة.

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وضم الوفد الدكتورة راندا مصطفى، أمين أمانة المرأة بالحزب، والنائبة صفاء عياد، الأمين المساعد لأمانة المرأة، والنائب فايز أبوحرب، أمين أمانة القبائل العربية والعائلات المصرية بالحزب، في وجود عدد من نواب مجلس الشيوخ وأمين البحر الأحمر محمد الشناوي.

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مبادرة طاقات الوطن المنتجة بأمانة المرأة تدعم افتتاح مراكز تدريب بكافة المحافظات المصرية، وكذلك مراكز دائمة للتسويق في مختلف المحافظات المصرية. 

حماة الوطن اللواء طارق نصير لجنة الدفاع والأمن القومي المعرض الدائم الدكتورة راندا مصطفى القبائل العربية مجلس الشيوخ مبادرة طاقات

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البابا المصرى

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