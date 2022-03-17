الخميس 17 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: على المجتمع الدولى أن يكون حاضرًا فى قضية مخيم الهول

قاسم الأعرجي
قاسم الأعرجي

شدد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، على أهمية أن يكون المجتمع الدولي حاضرًا في قضية مخيم الهول.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن مستشار الأمن القومي، استقبل اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، وتم خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وبحث ملفي مخيم (الهول) و(سنجار)، فضلاً عن سبل دعم المنظمات الدولية، لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأكد الأعرجي أن من مصلحة البعثة الأممية في العراق الذهاب إلى مخيم الهول والاطلاع بشكل ميداني على أوضاع المخيم والنازحين.

من جانبها، أكد بلاسخارت أهمية حث المجتمع الدولي على إعادة الدول لرعاياها من مخيم الهول السوري، لافتة إلى إحاطتها في مجلس الأمن الدولي، التي اعتبرت فيها أن العراق مثال يحتذى به من قبل المجتمع الدولي، مثمنة جهوده في إعادة رعاياه من مخيم الهول.

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مخيم الهول العراق مجلس الأمن الدولي

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