الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 361 محضراً للمخابز والتجار المخالفين في كفر الشيخ

حملة تموينية
حملة تموينية

تمكنت حملة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، من تحرير 361 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، كما تابعت الحملات توافر السلع المتعددة في المنافذ المتعددة والأسواق.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد.

وقال اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات من تحرير 361 محضراً من بينهم 57 نقص وزن، و14 محضر مواصفات، و87 مخالفات أخرى، وضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة، ولحوم مجمدة غير صالحة، وحررت الحملة 9 محاضر، كما حررت الحملات 192 محضراً متنوعا، وتحرر محضر تصرف دقيقً.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح.

وكثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية، طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين والعمل بشكل كبير على مواجهة هذا الفيروس القاتل ومحاولة القضاء عليه.

محضر تجار تموين مخابز كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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