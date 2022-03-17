مصرع طالبة جامعية على مزلقان كفر وهب بالمنوفية

شهدت منطقة كفر وهب التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرع طالبة بكلية الآداب جامعة بنها، إثر اصطدامها بالقطار المار بقرية كفر وهب، وتم نقل الجثمان إلى الطب الشرعي وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

حيث أكد مصدر أمني بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع فتاة تدعى إسراء محمد فؤاد محمد حسب الله تسكن فى قرية إسطنها التابعة لمركز الباجور، وهي طالبة بكلية الآداب بجامعة بنها، إثر اصطدامها بقطار بقرية كفر وهب خلال تواجدها بالقرب من المزلقان.

وأمرت النيابة بعرض جثمان الطالبة على الطب الشرعي والذي أكد بعدم وجود شبهة جنائية، وتم استخراج تصريح دفن الطالبة، هذا وقد تم تشيع جثمان اسراء وسط حشد كبير من أهالي قرية إسطنها بمركز الباجور عقب صلاة المغرب أمس الأربعاء من مسجد الصمد.

وكان قد خيم الحزن على أهالي قرية إسطنها بعد سماعهم وفاة الطالبة اسراء وظهر ذلك من خلال المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الذي نشر عليه أيضاً حديث أصدقاء إسراء عن طموحها في مجال الإعلام وحبها للحياة، فهي كانت ضمن فريق عمل أحد المواقع الإخبارية، وأنهم جميع أصدقائها صدموا عقب تداول متعلقاتها وبطاقات الهوية على منصات التواصل الاجتماعي أيضاً مرفقة بعبارة: "البنت دي مضروبة بالقطار الساعة 11 على مزلقان كفر وهب الخضراوية وبيانتها بتقول إنها من إسطنها".