معاقبة طالب وعامل بالسجن 5 سنوات لهتك عرض ربة منزل

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة طالب وعامل بالسجن 5 سنوات لقيامهما، بهتك عرض ربة منزل، أثناء سيرها بالطريق العام كرها عنها.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغًا من ربة منزل 26 عامًا، بقيام شخصين بالتحرش بها أثناء سيرها في الطريق العام، بمدينة أبو كبير، متلفظين بألفاظ خادشة للحياء قاصدين من ذلك هتك عرضها.

وأكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمر رؤوف مدير المباحث الجنائية، صحة ما جاء بالبلاغ، وأن مرتكبي الواقعة كلا من: «إ.ع.م» 18 عامًا طالب، و«الـ.ر.م» 19 عامًا عامل، وتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، والتى قدمتهما، إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.