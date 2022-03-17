الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معاقبة طالب وعامل بالسجن 5 سنوات لهتك عرض ربة منزل

هتك عرض
هتك عرض

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة طالب وعامل بالسجن 5 سنوات لقيامهما، بهتك عرض ربة منزل، أثناء سيرها بالطريق العام كرها عنها.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغًا من ربة منزل 26 عامًا، بقيام شخصين بالتحرش بها أثناء سيرها في الطريق العام، بمدينة أبو كبير، متلفظين بألفاظ خادشة للحياء قاصدين من ذلك هتك عرضها.

وأكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمر رؤوف مدير المباحث الجنائية، صحة ما جاء بالبلاغ، وأن مرتكبي الواقعة كلا من: «إ.ع.م» 18 عامًا طالب، و«الـ.ر.م» 19 عامًا عامل، وتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، والتى قدمتهما، إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق هتك عرض الطريق العام مدير أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

قضايا الظهيرة| قرار جمهورى واكتشاف أثرى وتنويه عن رواتب 3 أشهر

تطعيم كبار السن بجرعة لقاح كورونا كل 3 أشهر؟.. الحكومة توضح الحقيقة

مصر تتألق فى المؤشر العالمى للقوة الناعمة للسنة الثالثة

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك اليوم الخميس 17-3-2022

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 17-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى

إضراب فى «رهط» بالنقب احتجاجًا على استشهاد مواطن برصاص وحدة مستعربين إسرائيلية