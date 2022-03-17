إزالة 814 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 19 ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات التي بدأت 6 مارس الجاري،تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة،والذي تضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس" إزالة 72 حالة تعدٍ بمراكز الواسطى وببا، منها (10 حالات على مساحة 9 قراريط و62 حالة على مساحة 6599 متر)، ليصل بذلك إجمالي ما تم تنفيذه "خلال الأسبوع الأول للمرحلة “إلى 814 حالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة انطلقت مرحلتها الأولى خلال شهر يناير الماضي،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها أكثر من 120 حالة،وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 6 إلى 26 فبراير الماضي وأسفرت عن إزالة 932 حالة، فيما تستمر المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 مارس الحالي.