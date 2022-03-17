رفع ضرائب السجائر ينقذ حياة 200 ألف طفل سنويا ويحمي الحوامل

توصلت دراسة إلى أن رفع الضرائب على التبغ يمكن أن يمنع أكثر من 200 ألف حالة وفاة بين الأطفال كل عام.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن التدخين يقتل أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنويًا.

وقال باحثون في إمبريال كوليدج لندن، إن فرض ضريبة أعلى على السجائر من شأنه أن يمنع الناس من التدخين، ويقلل من مستويات المواد الكيميائية السامة التي تتعرض لها الأمهات الحوامل والأطفال الرضع.

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة لديها واحدة من أكبر ضرائب السجائر في العالم، والتي ظلت فوق 75 في المائة منذ عام 1992 وأدت إلى انخفاض مبيعات السجائر بنسبة 51 في المائة.

وأوضحت أن المملكة المتحدة خارجة عن المألوف، حيث تربح 12.55 جنيه إسترليني مقابل علبة مكونة من 20 سيجارة، مقارنة بالدول الأخرى حيث يمكن أن تكلف أقل من جنيه إسترليني واحد.

وتابعت أن الأكاديميون حللوا 4 ملايين حالة وفاة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد وضرائب السجائر في أكثر من 150 دولة.

وأوضحت أن النتائج تشير إلى أن كل زيادة بنسبة 10 في المائة في ضريبة السجائر مرتبطة بانخفاض حوالي 2 في المائة في الوفيات بين الأطفال الذين يبلغون من العمر سنة واحدة أو أقل.

وتابعت أن العلماء قدّروا أنه كان من الممكن منع 230 ألف حالة وفاة بين الأطفال خلال عام 2018 إذا تم فرض معدل ضرائب بنسبة 75 في المائة وفقا لما أوصت به منظمة الصحة العالمية (WHO) على منتجات التبغ في جميع أنحاء العالم، وكان من الممكن تفادي جميع الوفيات تقريبًا في الدول ذات الدخل المنخفض.

ووفقا للدراسة فإن النساء الحوامل اللواتي يدخن أو يتعرضن للتدخين غير المباشر أكثر عرضة لخطر الإصابة بالولادة المبكرة والإملاص وتسمم الحمل، والأطفال الذين يتنفسون الدخان غير المباشر أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الصدر والتهاب السحايا والموت.