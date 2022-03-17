الحكومة العراقية تعلن القبض على إرهابي و4 تجار سلاح في بغداد وميسان

أعلن العراق، اليوم ، القبض على متهم بالإرهاب في بغداد، و4 تجار أسلحة غير مرخصة في محافظة ميسان شرق البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان ان مفارز الوكالة في محافظة ميسان تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين من تجار الأسلحة والاعتدة غير المرخصة بالجرم المشهود، وضبطت بحوزتهم قاذفتين نوع RBG7"، 4" صواريخ، و3 حشوات صواريخ، ومسدساً، وعتاد من نوع "GC"، ومخازن مسدس، وكمية من العتاد.

وأضافت أنه في عمليتين جديدتين لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تكللتا بالنجاح من خلال تكثيف الجهود الميدانية في محافظتي بغداد وميسان، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على أحد المطلوبين بقضايا إرهابية في العاصمة بغداد.

وأشار البيان إلى أن المعتقل هو أحد الأهداف الإرهابية التي وقعت في يد رجال وكالة الاستخبارات، و أن "عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة".

يذكر أن السلطات الأمنية في العراق أعلنت، أمس، اعتقال 8 عناصر من تنظيم داعش خلال عمليات متفرقة في 6 محافظات.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول عبدالله، في بيان، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة تمكن الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب بالاستناد إلى معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على مجموعة من عناصر عصابات داعـش في 6 مُحافظات عراقية.