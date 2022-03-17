«المهندسين» تصدر بيانا بشأن الـ300 مليون جنيه المستقطعين من صندوق المعاشات

أصدرت أمانة صندوق النقابة العامة للمهندسين، بيانا، بشأن مبلغ الـ300 مليون جنيه المشار إليهم كملحوظة بالموازنة التقديرية لصندوق المعاشات "تمويل مشروعات تحت التنفيذ واستثمارات مالية متوقعة"، وذلك بعدما تداول بين أوساط المهندسين بشأن كونهم مبلغ تنفيذ أساسيات مستشفى بدر.

وأكدت أمانة الصندوق، أن هذا المبلغ يخص مشروعات الإسكان وتطوير وإنشاء نوادى بالنقابات الفرعية وتطوير مقرات لبعض النقابات الفرعية.

وتنعقد اليوم الخميس، الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، ويترأسها المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين السابق، ومن المقرر أن تبدأ بعدها إجراءات التسليم للنقيب الجديد طارق النبراوي.

وأوضحت النقابة العامة، أن الحضور في الجمعية العمومية، متاح للأعضاء المقيدين بالنقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة 2020.

ولا يجوز انعقاد الجمعية العمومية للنقابة إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد سيتم تأجيل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحاً إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وإلا أجل الاجتماع لمدة ساعتين، وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد، ولا يجوز للجمعية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها.

ومن المقرر مناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض الإنجازات للعام الماضى، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2021، بالإضافة إلى مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2022 وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، فضلا عن النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة.

وأشارت: لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية فإن النقابة سوف تقوم بتحصيل الاشتراكات صباح يوم انعقاد الجمعية العمومية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.