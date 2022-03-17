الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 2318 مخالفة مرورية بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية

شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2318 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وأسفرت الحملة التى قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور عن ضبط 2318 مخالفة مرورية، بينها 1000 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و943 مخالفة متنوعة، وضبط 59 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و45 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 31 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 28 دراجة غير مرخصة، وتحرير 17 مخالفة ملصقات، و193 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 19300 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 27 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2550 جنيها مصالحات.

الأجهزة الأمنية السيارات المخالفة الحركة المرورية مخالفة مرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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