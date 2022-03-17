رسالة اليوم الأول للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن

انتهى اليوم الأول للمُنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، والذي يُنظمه بجهوده الذاتية على نفقه نوابه وكوادره التنظيمية.

وقد شهد اليوم الأول ندوة بعنون "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ"، فضلًا عن إلقاء محافظ البحر الأحمر كلمة تتضمن الترحيب بالمُشاركين والتأكيد على دور مثل تلك المُنتديات في تشجيع ودعم السياحة بمدينة الغردقة .

جدير بالذكر، أن المُنتدى يشهد 4 ندوات نقاشية يُشارك بها بعض الوزراء وأكثر من ٣٠ ورشة عمل لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار تبادل الرؤى وتفعيل أوجه التحاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

و كان الحزب قد استثمر فرصة استقرار الأوضاع لعقد ذلك المُنتدى الذي تم الإعداد له مُنذ شهر ديسمبر الماضي وتم تأجيله لحين انحسار موجة فيروس كورونا والتقليل من مخاطر الإصابه به، ووقع الاختيار على مدينه الغردقة لعقد المُنتدى بها تطلعًا للمُساهمة فى دعم السياحة بالنظر لكونها من أهم مصادر الدخل المصري.

وقد جاء تزامن انعقاد المُنتدى مع قُرب حلول شهر رمضان الكريم، الأمر الذي دعا مُمثلي الأحزاب المُشاركين للاتفاق على الإعداد لخطط حزبية تشمل تنفيذ العديد من المُبادرات الاجتماعية المُشتركة لدعم المواطن المصري في كافه المجالات لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار، وكذلك التحذير من مخاطر جماعات الظلام وسعيها المُستمر لاستغلال الأحداث العالمية والتحديات الخارجية لإثارة الفتن والتأثير السلبي على المواطنين.

كما تم الاتفاق على ضرورة توفير وسيلة سريعة للمواطنين تضمن سهولة تقديم طلباتهم وشكاواهم والرد عليها من النواب.