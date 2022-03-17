المغرب يواجه ارتفاع أسعار المحروقات بدعم مهنى النقل

أعلنت الحكومة المغربية، تقديم دعم لمهني النقل في البلاد، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الداخلى والعالمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك لوزير النقل واللوجيستيك المغربي محمد عبد الجليل والوزير المكلف بالميزانية فوزى لقجع.

وأكد الوزيران أنه تم تشكيل لجنة؛ لبحث سبل تنفيذ الدعم، موضحا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل العملية في الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانبه، قال لقجع إن الحكومة رصدت الاعتمادات الضرورية لدعم مختلف المتعاملين في قطاع النقل؛ من أجل الحفاظ على استقرار أسعار التنقل اليومي للمواطنين، سواء داخل المدن أو بينها، مضيفا أن الحكومة ستتدخل أيضا من أجل تخفيف عبء أسعار النقل، خاصة نقل البضائع، وهو ما سيمكن من الحفاظ على استقرار أسعار مختلف السلع في الأسواق المحلية.

وكانت تمكنت سلطات الأمن المغربية، من القبض على خمسة متطرفين موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك للاشتباه في تورطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية في إطار ما يسمى بعمليات الإرهاب الفردي.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن المغربي، أن العناصر التي تم القبض عليها تتراوح أعمارهم بين 21 و44 سنة، وتم القبض عليهم خلال عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة بكل من مدن القنيطرة والعرائش وسوق السبت ولاد النمة وترادونت مراكش.

وأفاد البيان بأن عمليات التفتيش التي جرت بمنازل الأشخاص المقبوض عليهم أسفرت عن ضبط معدات ودعامات إلكترونية، سوف يتم عرضها على الخبراء التقنيين والرقمين للكشف عن محتوياتها، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات التي تتبنى فكر تنظيم "داعش" الإرهابي، من بينها مخطوط يتضمن جردًا للمواد والمستحضرات التي تدخل في تصنيع وتركيب المتفجرات، إضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

وأضاف البيان أن المتطرفين الخمسة الموالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، شاركوا في التحريض والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية، كما شرعوا في تجميع محتويات ذات طبيعة متطرفة حول كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة، والإشادة بأسلوب التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث الذي يعتمده تنظيم "داعش" الإرهابي، وتبني الأفكار المتطرفة بشأن تكفير المجتمع وممثلي السلطات العمومية، و"استحلال" العائدات المتحصلة من عمليات إرهابية.