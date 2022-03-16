الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تحرر 4 محاضر ضبط لشركات

الشحات غتوري
الشحات غتوري

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع الالتزام التجاري 4 محاضر ضبط جمركي لعدد من الشركات التي قامت بتبديد كمية كبيرة من الملابس والشنط وعيدان الألمونيوم والفاكهة  بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير  رقم 118 لسنة 1975واللآئحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .

حيث قامت  4 شركات استيراد بالإفراج المؤقت تحت التحفظ عن مشمول 5 شهادات جمركية مستوردة بنظام الوارد النهائي للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن تلك الشركات لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم هذه الشركات باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف المرفوضة أو إعدامها .

وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ من إيهاب عبد الله وإسلام شكرى و ممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله و محمود عابد و عادل عبد الفتاح ووليد والى و محمد رفاعى  وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية ، لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركات بالعناوين المذكور بالمستندات ، حيث تبين للجنة عدم وجود مقر أو مخازن خاصة بالشركات بالعناوين الواردة بالمستندات .

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 4 ملايين و463 ألفًا و343 جنيها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 13 مليون و390 ألفًا  و29 جنيها.

وقرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر الضبط الجمركى لهذه الشركات.

قانون التجارى المركزى الوسط هيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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